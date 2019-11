Mobiel keuringsstation bij politiecontrole in Ingelmunster

In Ingelmunster is er een unieke verkeerscontrole op de N50: er staat een mobiele keuringspost. Op de brug over het kanaal moeten vooral vrachtwagens aan de kant.

De controlepost staat opgesteld op de brug van de N50 over het kanaal. Daar is plaats om het verkeer af te leiden. Het vrachtverkeer wordt voor de controle ook elders uit het verkeer gehaald en afgeleid. Er staat een mobiele keuringspost van GOCA, de koepel van Vlaamse keuringsorganisaties. Zo kunnen ze onder meer de remmen testen, de lichten en de staat van het voertuig. Agenten checken ook de tachograaaf. De controle van één voertuig duurt snel een uur. Zo'n controleacties gebeuren vaker langs snelwegen, samenwerking met de lokale politie is eerder uitzonderlijk. Maar de zone MIDOW, rond de streek van Meulebeke, Wielsbeke en Ingelmunster, is er veel vrachtverkeer.

In Ingelmunster werken agenten mee van de zones MIDOW, Tielt en Spoorkin. (lees verder onder de foto)





De boetes bij overtredingen zijn niet mals: zo zag een ploeg van Focus & WTV hoe een vrachtwagenchauffeur een boete van 2.000 euro kreeg.

