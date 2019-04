Mobiel team moet slachthuizen controleren

Vlaams Dierenminister Ben Weyts investeert 3 miljoen euro per jaar in een mobiel controleteam dat in alle Vlaamse slachthuizen verrassingsinspecties zal uitvoeren.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts voorziet 3 miljoen euro per jaar om 25 voltijdse equivalenten in te kunnen zetten. Het Vlaamse controlesysteem komt bovenop de controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dat nu al aanwezig is in de slachthuizen.

Tielt en Izegem

De maatregel komt er ondermeer naar aanleiding van de wantoestanden in de slachthuizen van Tielt en Izegem. Die werden een tijdlang gesloten en mochten enkel openen onder strenge voorwaarden. Weyts stippelde daarnaast een aanpak uit om het dierenwelzijn in de slachthuizen stap voor stap te versterken. Zo werd er al werk gemaakt van een externe doorlichting van slachthuizen, meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters en een versterkte positie van de zogenaamde ‘animal welfare officer’ binnen elk bedrijf.

Controles op de slachtvloer

Maar er was nog een probleem bij de controles op de slachtvloer. Tot nu toe gebeurde dit door dierenartsen die werken in opdracht het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en zij focussen dan ook op de voedselveiligheid van het vlees. Ondanks een protocol tussen de Vlaamse Overheid en het FAVV blijft Dierenwelzijn voor deze dierenartsen eerder een bijzaak die bovenop hun opdracht rond voedselveiligheid komt.

De aanwervingsprocedures voor de nieuwe Vlaamse controleurs worden opgestart in de zomer om ten laatste begin 2020 te kunnen starten.