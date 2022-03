Mobiele cultuurkaravaan Uitwijken in Brugge breidt uit

De Uitwijkkaravaan gaat dit jaar nog meer door Brugge rondrijden. Er mag meer dan de vorige jaren, en Brugge wil haar inwoners weer samenbrengen. "Het is de bedoeling, we spreken over warme buurten, dat mensen elkaar kennen, elkaar helpen, het kleine dorp in die grote stad brengen," zegt schepen Franky Demon.

"We merken dat mensen ook snel naar buiten komen als het gaat om cultuur. Laagdrempelig. Niet met de grote C, maar de cultuur als het ware om mensen te ontmoeten. Die vertoningen duren 40 minuten. Daarna is onze uitwijkkaravaan open om te kletsen, maar ook om na te gaan: wat leeft er tussen de mensen."

Langer blijven staan

In tegenstelling tot vorig jaar blijft de karavaan op sommige plaatsen nu zelfs wekenlang staan. Franky Demon: "We gaan vanaf april tot juni een achttal plaatsen, wijken doen. Daar komen we met een theatervoorstelling. In juli gaan we dan nogmaals naar wijken, maar dan met een circusvoorstelling.

In totaal passeert Uitwijken op 19 plaatsen over heel Brugge, als je in de buurt woont zal je zelf activiteiten kunnen voorstellen.

