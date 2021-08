Mobiele opleiding oplossing voor knelpuntberoepen?

Konvert stond hierbij in voor de rekrutering van de kandidaten terwijl een VDAB-instructeur de technische opleiding verzorgde. De opleiding vond plaats op de werkvloer zelf. CGK Group was vooral op zoek naar industriële isolateurs. Die zijn op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden. En de formule bleek heel succesvol want na de opleiding kon CGK Group drie nieuwe, op maat opgeleide medewerkers in dienst nemen. Er zijn ondertussen concrete plannen om een nieuw gelijkaardig project voor kunststoflassers te organiseren in het najaar. (lees verder onder de foto)

Vlaams Minister Crevits bracht vanmorgen een bezoek aan het bedrijf. “Voor heel wat technische bedrijven is het vinden van personeel voor knelpuntberoepen een hele uitdaging. Met mobiele opleidingen brengen we de werkzoekende en de opleiding dichter bij het bedrijf. Zo kan er meer op maat worden gewerkt. Met 1,25 miljoen euro zorgt de Vlaamse regering ervoor dat VDAB de nodige infrastructuur heeft om nog meer werkzoekenden naar de bedrijven te leiden.”

CGK Group is gespecialiseerd in de opslag en behandeling van chemicaliën en andere gevaarlijke vloeistoffen.