Mobile Mapping brengt Leiedalgemeenten in kaart

Dat gebeurt in opdracht van de intercommunale Leiedal en de lokale besturen. De camera's maken om de vijf meter beelden van 360 graden aangevuld met laseraltimetrie. Ze brengen gebouwen, wegen en dergelijke in kaart. Die kunnen dan nadien gebruikt worden door de gemeentebesturen, bijvoorbeeld voor de inventarisatie van waardevolle panden of om de staat van het wegdek te inspecteren. De techniek heet "Mobile Mapping" en maakt in veel gevallen een terreinbezoek overbodig. Op de gemaakte beelden zijn gezichten, nummerplaten en andere privacygevoelige zaken onherkenbaar.