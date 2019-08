Het ongeval gebeurde in de richting van Jabbeke. In de mobilhome zaten twee inzittenden. Over de oorzaak van het ongeval en de toestand van de inzittenden is voorlopig nog niets bekend. De mobilhome is wel volledig vernield.

Door het ongeval was er één rijvak versperd en ontstond er een lange file tot voorbij het ongeval. De brandweer van Nieuwpoort werd ter plaatse gestuurd om de baan te ruimen.