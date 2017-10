Mobiliteit en openbare werken worden topthema's bij verkiezingen in Brugge

Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen blikken we deze week vooruit in verschillende steden en gemeenten.

We laten zowel de meerderheid als de grootste oppositiepartij aan het woord over de realisaties van de afgelopen jaren en de uitdagingen voor de toekomst.

In Brugge botst N-VA als grootste oppositiepartij op tegen de huidige sp.a & CD&V-meerderheid. En de coalitie lag de afgelopen jaren meermaals onder het vuur. Zo kwam er kritiek op de vele werken in de binnenstad en was er protest tegen het nieuwe parkeerbeleid.

Renaat Landuyt: “Werken zijn altijd vervelend. Denk bijvoorbeeld aan uw huis verbouwen. Dat is een heel vervelende periode. Maar de periode erna is een periode van geluk. We hebben alle mogelijke werken gedaan en een inhaalbeweging ingezet. De ongemakken van werken zijn snel vergeten eens je kan genieten van de resultaten.”

Coördinatie

Toch vindt oppositiepartij N-VA dat de coördinatie van werken beter kan. En ook het wegtrekken van de stadsdiensten was een klap voor de binnenstad, zegt N-VA lijsttrekker Pol Van Den Driessche. “Het Huis van de Bruggeling is een absolute blunder. Je haalt je administratie en diensten uit de stad om ze buiten je stad te leggen. En dat in een lelijk gebouw dat ongelooflijk veel geld kost. Je trekt zo het leven uit je stad. Nu duw je dat weg naar de kant van het station. Waar trouwens de parking stilaan aan het vollopen is. De enige troef die het had, bereikbaarheid, is straks weg.”

N-VA verwijt het bestuur ppk een gebrek aan visie. Zo stelt Van Den Driessche ook nog dat het fel bekritiseerde parkeerplan ondoordacht is ingevoerd. De burgemeester zegt dan weer dat de bewoners tevreden zijn omdat zij weer vlotter kunnen parkeren.