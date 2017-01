Mobiliteit van leerlingen in kaart gebracht

Dataloep is niet nieuw. De eerste thema’s die aan bod kwamen, zijn de inschrijvingsaantallen van het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Maar vanaf nu zijn er gegevens beschikbaar gesteld over de mobiliteit van leerlingen en de aantrekkingskracht van scholen per gemeente. Vooral voor de lokale besturen is dit nuttig. Zij kunnen er onder meer mee aan de slag in het kader van openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Maar ook de scholen zelf kunnen zien hoe aantrekkelijk ze zijn.

In Brugge bijvoorbeeld wonen ruim 18.000 leerlingen, maar daar lopen er meer dan 29.000 school. Voor Kortrijk zijn er dat respectievelijk bijna 13.000 en 19.000. Alle info (per gemeente) is te vinden via volgende link.