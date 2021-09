De NMBS legt alvast zondag extra treinen in naar Brugge en Knokke-Heist. Zestien in totaal. Dat zorgt voor 35.000 extra zitplaatsen. En voor het autoverkeer is er een versoepeling in het westen van de stad. De Bevrijdingslaan gaat - tussen de Canadabrug en de Bloedput - toch niet helemaal op slot. Enkel tijdens wedstrijden kunnen voertuigen er niet door. 's Morgensvroeg en 's avonds kan er wel verkeer door.