Modernistische en hedendaagse kunst matchen perfect in kunstenaarswoning Lucien De Gheus

In de vroegere kunstenaarswoning van Lucien De Gheus in Poperinge loopt met 'The world beyond the House' een opvallende expo. Curatoren Reniere en Depla combineren in de authentieke woning werken van De Gheus en andere modernisten met hedendaagse kunstenaars.

Lucien De Gheus was een kunstenaar die van vele markten thuis was: keramiek, schilderkunst, glasramen, houtsculpturen... De Poperingenaar kon het allemaal. Vandaag mengen kunstenaarsduo Reniere en Depla modernistische kunst met hedendaagse werken in de voormalige kunstenaarswoning van De Gheus. Het is een combinatie die volgens Paul Reniere verrassend goed matcht. "Het was heel boeiend om de authentieke kunstenaarswoning in dialoog te laten gaan met de wereld van hedendaagse kunstenaars zoals Nicolodi, Cotteleer, Vermeersch en Mulder. Ook de kunstenaars zelf stonden soms versteld van de schitterende combinatie."

Op zoek naar het juiste werk

Het kunstenaarsduo voelde ook meteen een klik met de woning van Lucien De Gheus. Al moesten ze zich eerst een weg banen door alle werken van De Gheus. De Poperingnaar hield er namelijk een enorme verzameling van z'n eigen werk op na. Daarna gingen Reniere en Depla op zoek naar hedendaagse werken om te combineren met de modernistische werken van De Gheus. "We hadden ook heel veel foto’s mee van de plek, want sommige kunstenaars komen van heel ver en kenden deze plek ook nog niet. We tonen hen dus de ruimtes en dan zoeken we samen het juiste werk," legt Martine Depla uit.

Het resultaat is nog tot en met 24 september te zien in het museumhuis Lucien De Gheus in Poperinge.