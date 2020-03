Modesector wil solden uitstellen

Damesboetiek Miksi in Eernegem bestaat 50 jaar maar veel reden om te feesten is er momenteel niet. Door het coronavirus is de kledingzaak dicht en het winkelpersoneel economisch werkloos. De lentecollectie blijft in de rekken liggen, terwijl ook de winterverkoop niet echt een topper was. Sofie Lefevre: “Wij hebben nog kleine stock van deze winter over. Onze zomercollectie is nu het belangrijkste met de drukke maanden maart en april. Maar we kunnen niets verkopen, 90 procent ligt nog in de winkel. Ik probeer nu de webshop up to date te houden. Het is niet gemakkelijk.”

Hinderpremie 4.000 euro volstaat niet

Gesloten winkels maken aanspraak op de corona-hinderpremie van 4.000 euro. Maar dat zal niet volstaan, klinkt het bij Mode Unie. De sectororganisatie vraagt bijkomende maatregelen aan de overheid, waaronder het uitstel van de zomersolden tot augustus én de invoering van een sperperiode zonder kortingen, zodra de winkels weer open mogen. Isolde Delanghe (Mode Unie): “ We willen vermijden dat op het ogenblik dat winkels weer opengaan er een stortvloed aan kortingen is. Iedereen een korting geven om klanten te lokken, is geen oplossing. Retailers hebben dan geen marge meer, dus het is belangrijk dat we die kortingen aan banden leggen zodat iedereen met zoveel mogelijk marge kan verkopen tegen de solden, die dan hopelijk uitgesteld worden tot augustus.

Nogal wat kledij- en schoenketens strooien in deze coronatijden met kortingen en acties op hun webshop, om hun verkoop toch op peil te houden. Maar al die kortingen zijn dus geen goed idee.