Moeder (44) en dochter (17) dood teruggevonden in Gullegem

In Gullegem zijn een vrou van 44 en haar dochter van 17 dood teruggevonden in hun huis. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk.

De politie vond hun lichamen vanmorgen bij hen thuis, in de Ballingstraat in Gullegem. Het labo en een afstappingsteam kwamen ter plaatse, net als een wetsdokter. Ook de onderzoeksrechter kwam ter plaatse. Voorlopig is niemand opgepakt.

De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk, het parket wil er voorlopig ook niet verder over communiceren. Maar volgens sommige media is het de moeder die haar dochter ombracht -op haar verjaardag- en daarna zelfmoord pleegde.

Eer volgt een autopsie op de lichamen, dan is er wellicht meer duidelijkheid.