Moeder blijft in de cel in grote oplichtingszaak

In een grote oplichtingszaak is de verschijning van een 44-jarige vrouw door de Brugse raadkamer uitgesteld naar vrijdag 6 april.

De verdediging had om dat uitstel gevraagd omdat ze eerst wil regelen dat de vrouw terechtkan in een vluchthuis. In hetzelfde dossier werd haar 23-jarige dochter recent onder voorwaarden vrijgelaten. Sinds 2015 zouden de vrouw en haar dochter zich schuldig gemaakt hebben aan een hele reeks feiten van oplichting. Ze worden ook verdacht van valsheid in geschrifte, bedrieglijk onvermogen en het wegmaken van in beslag genomen goederen. Bij zogenaamde transacties in de immobiliënsector zouden ze steevast voorschotten en commissies achterovergedrukt hebben. Ook via tweedehandswebsites zouden ze feiten gepleegd hebben.

60 gedupeerden

De verdachten verhuisden enkele maanden geleden naar Brasschaat, waar ze nieuwe slachtoffers maakten. In totaal zou met de oplichtingen minstens een miljoen euro gemoeid zijn. In het dossier waren al 34 gedupeerden geregistreerd, maar het parket deed na hun arrestatie een oproep aan alle mogelijke slachtoffers om zich alsnog te melden bij de politie. De volgende dagen belden al heel wat gedupeerden naar de politie van de zone Damme/Knokke-Heist en naar het kabinet van de onderzoeksrechter. In totaal gaat het nu om bijna 60 gedupeerden. Op 9 maart werd de dochter door de raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. Ook meester Peter Meirsman, advocaat van de moeder zal aansturen op een vrijlating onder voorwaarden.