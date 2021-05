Moeder die zoontje probeerde te vergiftigen niet naar gevangenis

Het hof van beroep in Gent heeft een 25-jarige vrouw uit Knokke-Heist veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel onder voorwaarden voor het toedienen van een antipsychoticum aan haar zoontje van zeven maand oud.

E.D. kreeg in eerste aanleg nog vier jaar effectief. Het kind van bijna zeven maanden werd op maandag 12 maart 2018 plots ziek en werd door zijn moeder naar het ziekenhuis van Knokke gebracht. Van daaruit werd de baby de volgende nacht overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Op 20 maart bracht de spoedarts van het UZ het parket op de hoogte van een verontrustende situatie. Het slachtoffer vertoonde immers duidelijke sporen van het antipsychoticum Haldol en Timolol, een geneesmiddel dat vaak in oogdruppels gebruikt wordt.

Na die melding door de spoedarts werden de ouders van het slachtoffer opgepakt. E.D. zat ongeveer vijf maanden in voorhechtenis op verdenking van poging tot gifmoord, pas in september 2018 bekende ze de medicijnen toegediend te hebben.

(lees verder onder de foto)

"Ziek maken om zelf aandacht te krijgen"

Volgens de gerechtspsychiater lijdt de vrouw aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Dat zou betekenen dat ze het kind ziek maakte om zelf meer aandacht te krijgen. Volgens haar advocaat ging ze ten onder aan de druk.

"Ze kon de financiële druk niet aan. Maar ook de breuk met haar ex-partner kon ze geen plaats geven. Het was een kwetsbaar vogeltje met surreële angsten."

De rechtbank van eerste aanleg in Brugge veroordeelde haar tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. In beroep werd die straf nu omgezet naar vijf jaar met uitstel onder voorwaarden. Zo mag ze geen contact meer hebben met haar zoontje.

