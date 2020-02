Moeder die zoontje te veel pijnstillers toediende, blijft in cel

De Torhoutse vrouw die haar kindje van twee jaar te veel pijnstillers toediende, blijft in voorhechtenis.

Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Ze wordt verdacht van onopzettelijke doodslag omdat ze de tijdsintervallen voor het toedienen van de medicatie niet volgde. Het kind kreeg zeven pijnstillers op tien uur tijd. Het gaat om een combinatie van Dafalgan, Perdolan en Nurofen. Door de medicijnen werd het tweejarig zoontje vergiftigd en stikte het uiteindelijk in zijn braaksel. Volgens haar raadsman hoort ze niet thuis in de gevangenis, maar moet ze psychiatrische begeleiding krijgen.

