Moeder en dochter lichten 155 mensen op, proces ingeleid

In de correctionele rechtbank van Brugge is het dossier ingeleid over grootschalige oplichting door een 45-jarige vrouw uit Knokke-Heist en haar dochter. De aanhouding van de moeder werd opnieuw verlengd.

Sinds 2015 zouden Carine B. en haar dochter Sherlyn D. (24) zich schuldig gemaakt hebben aan een hele reeks feiten van oplichting. Ze worden ook verdacht van valsheid in geschrifte, bedrieglijk onvermogen en het wegmaken van in beslag genomen goederen. Bij zogezegde transacties in de immobiliënsector zouden ze steevast voorschotten en commissies achterovergedrukt hebben. Ook via tweedehandswebsites zouden ze feiten gepleegd hebben.

Minstens een miljoen euro

In totaal zou met de oplichtingen minstens een miljoen euro gemoeid zijn. In het dossier waren al 34 gedupeerden geregistreerd, maar het parket deed na hun arrestatie een oproep aan alle mogelijke slachtoffers om zich alsnog te melden bij de politie. De daaropvolgende dagen belden al heel wat gedupeerden naar de politie van de zone Damme/Knokke-Heist en naar het kabinet van de onderzoeksrechter. Ondertussen is er al sprake van 155 benadeelde personen of bedrijven. Op de zitting waren een twintigtal slachtoffers en heel wat advocaten aanwezig.

Carine B. en haar dochter werden begin januari 2018 aangehouden door de onderzoeksrechter. Sherlyn D. werd enkele maanden later al onder voorwaarden vrijgelaten. Haar moeder zit ondertussen dus al ruim anderhalf jaar in voorhechtenis. De raadkamer oordeelde bij de verwijzing dat ze minstens tot aan haar proces in de gevangenis moet blijven.

Op vraag van de verdediging van D. werd de zaak woensdagochtend uitgesteld. De betrokken partijen zullen de tijd krijgen om hun standpunten op papier te zetten. De pleidooien zijn op 27 november voorzien.

