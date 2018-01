Moeder en dochter in oplichtingszaak: slachtoffers getuigen

Maar vermoedelijk maakten ze veel meer mensen geld afhandig. Ze verkochten appartementen die helemaal niet bestonden en staken voorschotten in hun zak. Werknemers kregen hun loon niet uitbetaald en verschillende aannemers wachten nog altijd op hun centen.

Onbetaalde facturen

David Quataert is één van de vele slachtoffers van de moeder en dochter uit Westkapelle. Drie jaar geleden werkte de aannemer met zes man in een kasteeltje in Moerbrugge. Hij kreeg een voorschot, maar kreeg de rest van zijn centen nooit te zien.

Ook in een hotel in Westkapelle waar moeder en dochter maar liefst zes weken logeerden, probeerden ze ervandoor te gaan zonder te betalen. Jacinta Vannes van een schoonmaakbedrijf uit Ichtegem kent moeder en dochter goed. In september 2015 moest ze in opdracht van de moeder in allerijl op vijf plaatsen gaan schoonmaken. Ook in een riante villa in Hertsberge bij Oostkamp. De vijf facturen van een week hard labeur zijn nog altijd niet betaald.

