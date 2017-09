Rond halfdrie vannacht is op de Gistelsesteenweg in Sint-Andries Brugge brand uitgebroken in de woonkamer van een appartement.

De bewoners, een vrouw en haar twee kinderen, merkten de brand zelf op en verwittigden de hulpdiensten. Die hielpen de vrouw en haar kinderen evacueren. Door de hevige rookontwikkeling ademde de vrouw heel wat rook in. Ze werd samen met haar kinderen naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer had de situatie snel onder controle. De brand ontstond rond de gaskachel. Hoogstwaarschijnlijk zette restwarmte van die kachel brandbaar materiaal in brand. De schade is aanzienlijk.