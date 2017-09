Moeder krijgt 18 maand cel voor mishandeling baby

Haar partner werd vrijgesproken. De rechter in eerste aanleg had beiden vrijgesproken omdat het volgens hem onduidelijk was wie van de twee de slagen had toegediend.

In januari 2014 trok een kinderarts van het ziekenhuis in Waregem aan de alarmbel. Een twee maanden oude baby werd binnengebracht met vastzittende slijmpjes. Op pediatrie werden echter recente en iets oudere breuken vastgesteld. Het meisje had een schedelfractuur, zes gebroken ribben, breuken aan beide onderbenen en dijbenen en aan een sleutelbeen. Eerder werd, bij controles door Kind en Gezin, ook drie keer een opmerking gemaakt, over een gezwollen kaak, blauwe plekken in de vorm van vingerafdrukken en een verdikking aan het sleutelbeen.

Acting-out

Gezien het meisje bijna uitsluitend bij haar ouders verbleef, werden zij al snel in verdenking gesteld. De rechter in Kortrijk kon enkel vaststellen dat het kindje was mishandeld, maar sprak toch beide ouders vrij omdat er gegronde twijfel was over wie de slagen had toebracht. In beroep bev

al het openbaar ministerie een bijkomend buurtonderzoek. Daaruit bleek dat er enkel en alleen werd geroepen als de man gaan werken was. Ook het bijkomend psychiatrisch rapport van de vrouw was negatief. Zo werd acting-out-gedrag vastgesteld bij de vrouw. Daarbij handelt een persoon agressief en destructief, zonder rekening te houden met de gevolgen. Het bleek ook dat de vrouw weinig of geen betrokkenheid toonde naar het kind. Het hof in Gent veroordeelde daarom enkel de moeder tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 600 euro. De vader blijft vrijgesproken.