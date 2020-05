Moeder staat terecht voor vergiftiging zoontje

Zij zat enkele maanden in de cel op verdenking van poging tot gifmoord, maar van een oogmerk tot doden bleek uiteindelijk geen sprake.

Haldol

Het kind van zeven maanden werd in maart 2018 plots ziek en werd door zijn moeder naar het ziekenhuis van Knokke gebracht. Van daaruit werd de baby de volgende nacht overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Een week later bracht de spoedarts van het UZ het parket op de hoogte van een verontrustende situatie. Het slachtoffer vertoonde immers duidelijke sporen van vergiftiging met het antipsychoticum Haldol. Na die melding door de spoedarts werden de ouders van het slachtoffer opgepakt.

Depressie of Münchausen?

De onderzoeksrechter besliste om de moeder aan te houden op verdenking van poging tot gifmoord. Haar ex-partner werd na verhoor vrijgelaten. Zij mocht pas in augustus 2018 onder voorwaarden de gevangenis verlaten. Zo mocht ze onder andere geen contact hebben met haar zoontje. Het motief voor de feiten wordt cruciaal tijdens het proces. Volgens de gerechtspsychiater zou de beklaagde immers lijden aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Dat zou betekenen dat ze haar baby ziek maakte om zelf meer aandacht te krijgen. De verdediging wijt de feiten echter aan een depressie.

