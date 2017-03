Moeder van overleden Ferre blijft in de cel

De moeder van het achtjarig jongetje dat in verdachte omstandigheden om het leven kwam in Zwevegem, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk vrijdag beslist.

Het was de moeder (43) van het 8-jarig jongetje die woensdagochtend vroeg de hulpdiensten verwittigde vanuit de gezinswoning in de Minister Alfred de Taeyestraat. Zij kwamen ter plaatse, maar het kind was toen al overleden. Het parket bestempelde het dossier als een verdacht overlijden. Woensdagavond werd een autopsie uitgevoerd, maar over de resultaten wordt er niet gecommuniceerd. Mogelijk heeft het kind ether gedronken of gesnoven, of is het hem toegediend.

Ann V., die alleen met haar kind samenwoonde, werd meegenomen voor verhoor en aangehouden door de onderzoeksrechter. Die aanhouding is dus met een maand verlengd.