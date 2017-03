Moeder van overleden jongen van 8 aangehouden

Vanmorgen is in Zwevegem een jongen van 8 dood aangetroffen bij hem thuis. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en gaat uit van een misdrijf.

Het labo kwam ter plaatse en het parket onderzoekt de zaak. De moeder is deze namiddag aangehouden "omdat dat nodig is voor het onderzoek," zegt het parket. De vrouw verwittigde wel zelf de hulpdiensten en er zijn geen uitwendige sporen van geweld, zegt het parket. Deze namiddag was er ook een autopsie. De resultaten worden pas morgen verwacht.

Website

Het jongetje zat in het tweede leerjaar van de basisschool De Windroos. De leerlingen kregen er vanochtend het vreselijke nieuw te horen en werden opgevangen. Ook de ouders kregen een mail.