Moeder van overleden jongetje blijft langer in cel

De 43-jarige moeder van het achtjarige jongetje dat in verdachte omstandigheden om het leven kwam in Zwevegem, blijft in de cel.

De raadkamer heeft haar aanhouding met een maand verlengd. Zowat een maand geleden belde de vrouw vroeg in de ochtend de hulpdiensten. Toen zij ter plaatse kwamen, konden ze enkel de dood vaststellen van Ferre, haar zoon. Omdat het een verdacht overlijden was, brachten zij het parket op de hoogte.

De wetsgeneesheer en het labo kwamen ter plaatse. Nog diezelfde dag werd de moeder aangehouden. De jongen zou bezweken zijn aan een overdosis ether. Het is weliswaar nog onduidelijk of hij die zelf innam of toegediend kreeg door zijn moeder. De vrouw blijft alvast verder aangehouden. Het onderzoek loopt, klinkt het nog bij het parket, dat voorlopig niet verder communiceert over de inhoud van het dossier.