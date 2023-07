Moeder van twee kinderen overleden na crash tegen vrachtwagen op E40

Bij een ernstig verkeersongeval op de E40 in Jabbeke is in de nacht van woensdag op donderdag een 39-jarige Franse vrouw om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Haar partner en de twee kinderen van het gezin raakten gewond bij de crash.

Het ongeval deed zich rond 2.20 uur voor op de E40 ter hoogte van Snellegem, een deelgemeente van Jabbeke. In de richting van de kust stond een vrachtwagen op een vluchthaven geparkeerd. Een 42-jarige Fransman was vermoedelijk even in slaap gevallen, waardoor hij met zijn voertuig van de rijbaan afweek en in botsing kwam met de vrachtwagen.

De bestuurder liep bij het ongeval lichte verwondingen op, maar voor zijn partner kwam alle hulp te laat. De 39-jarige vrouw, die vooraan in het voertuig zat, overleed ter plaatse aan de gevolgen van de klap. Op de achterbank zaten de dochters van het gezin. Een 12-jarig meisje werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl haar 6-jarige zus lichtgewond raakte. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen besliste om geen verkeersdeskundige aan te stellen.