Moeder in ziekenhuis na aanval meisjesbende

De meisjesbende uit Brugge heeft naast leeftijdsgenoten ook een moeder hard aangepakt. De vrouw belandde twee dagen in het ziekenhuis ,dat schrijft Het Laatste Nieuws

De feiten speelden zich af in Oostende, de meisjesbende zou haar dochter klappen hebben verkocht waarna de moeder tussenbeide kwam en zelf tegen de grond werd gewerkt. De vrouw kreeg enkele kniestoten in het gezicht en daardoor werd haar neus gebroken. De bende filmde de vechtpartij en plaatste de beelden op Instagram.

Tegen de bende loopt een gerechtelijk onderzoek. Eén van de verdachten kon geïdentificeerd worden en werd reeds gearresteerd. Ze is intussen door de jeugdrechter geplaatst in een halfopen instelling. Los van het gerechtelijk onderzoek dat loopt naar de feiten, willen de scholen en de stad Brugge komaf maken met het geweld en de ongerustheid van vele leerlingen, daarom is er meer overleg nodig.

