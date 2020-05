Sinds maandag laten voorzieningen in de gehandicaptenzorg met mondjesmaat weer bezoekers toe, al is van een stormloop voorlopig geen sprake. Overal gelden strikte regels, vanwege het risico op besmetting met het coronavirus.

Ook in dienstencentrum Mariënstede in Dadizele is vanaf vandaag weer bezoek mogelijk, op afspraak. Jenny Vandoorne uit Menen zag er na zeven weken isolatie haar zoon terug. En het werd – wat had je gedacht – een hartelijk weerzien. Haar zoon Ludovic is 44 jaar en slechtziend.