Moeizame avondspits rond Kortrijk na ongeval op E403

Een ongeval op de E403 in Wevelgem zorgt voor een moeizame avondspits, in de richting van Brugge. Bij het accident zijn een lichte vrachtwagen, bestelwagen en een personenauto betrokken. Een tijdlang was enkel de linkerrijstrook vrij.

Rond 16.30 uur botsen een personenwagen, lichte vrachtwagen en een bestelwagen tegen elkaar op de E403 in Wevelgem, richting Kortrijk. Het ongeval gebeurt net voorbij de tunnel.

Twee mensen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval verliep de dagelijkse avondspits nog moeizamer dan anders. Niet alleen op de E17 voor de wisselaar in Aalbeke voor wie in de richting van de Franse grens reed, maar ook op de E403, vanaf de wisselaar in Aalbeke in de richting van Brugge, is het aanschuiven.