Moen Feest blikt terug op een geslaagde driedaagse vol rasartiesten van eigen bodem. Het festival is vandaag uitverkocht op de familiezondag, met toppers als Camille, Like me en vanavond Niels Destadsbader op het podium. De organisatoren willen in de toekomst samenwerken met een ander Waals...

Moen feest kreeg van de gemeente Zwevegem 20 000 euro, een financieel steuntje in de rug. Camille Dhont uit Wevelgem is maar één van de vele toppers op de affiche van Moen feest. Vanmiddag zette ze de festivalweide in vuur en vlam op de uitverkochte familiezondag. Maar ook vrijdag en zaterdag zorgden toppers als Helmut Lotti, Bart Peeters en Daan voor het nodige vuurwerk.

Afgezien van enkele plensbuien viel het weer ondanks de voorspellen goed mee.

Voor het eerst zakken ook zo’n 500 Franstaligen af naar het evenement. Daar zorgen onder meer Adamo en Axelle Red voor. De organisatie bekijkt of het in de toekomst kan samenwerken met een naburig festival over de taalgrens in Wallonië, om de kosten te drukken. Vanavond sluiten Metejoor en Niels Destadsbader de boel af.