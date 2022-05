Ook het festival Moen Feest neemt dit weekend maatregelen tegen het zogenoemde needle spiking. Dat is het fenomeen waarbij een onbekende je prikt of een injectie geeft, al dan niet met een vloeistof.

Moen Feest, dat nog loopt tot zondagavond, plaatst vier veiligheidsagenten aan de ingang. Die vragen alle bezoekers om hun rugzak te openen en leeg te maken. Ook de hulpdiensten, zoals het Rode Kruis, staan paraat om in te grijpen mocht er toch zo'n geval opduiken. Nico Vanderschelden, Moen Feest: “Je moet altijd waakzaam zijn, en zeker met alles wat in het nieuws is gekomen de laatste weken hebben we besloten daarop te reageren.”