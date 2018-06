Morgen start het WK voetbal voor de Belgen pas echt. Traditiegetrouw volgen supporters de matchen van de Rode Duivels op groot scherm met pint in de hand.

Overal in het land verschijnen er WK-dorpen. Ook in Moen zijn ze volop in de weer met de opbouw. Organisatoren Red Devils Moen en Moen Feest verwachten voor de wedstrijd tegen Panama ruim 500 supporters. Voor de wedstrijd tegen Tunesië komend weekend verwachten ze er dan weer een duizendtal.