Moeren worden beter beveiligd tegen wateroverlast

In de Moeren, de laagstgelegen poldervlakte van ons land aan de grens met Frankrijk, is het grensoverschrijdende project Mageteaux voorgesteld.

De Moeren liggen enkele meters onder de zeespiegel, en bij hevige regenval loert het overstromingsgevaar om de hoek. Het poldergebied is een grensoverschrijdend gebied. Water stroomt er van Frankrijk naar België en omgekeerd. Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten bereiken de kunstwerken voor lozing van water in zee in Duinkerke en Nieuwpoort hun limieten.

Bedoeling is om eventuele wateroverlast door de klimaatwijziging in de Moeren te vermijden, door bij hoogwater of zware regenval tijdelijk een afwatering naar de Noordzee te voorzien. Met Europees geld komt een nieuw noodpompgemaal op de Speievaart dat het water kan lossen in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Ook in het Franse Duinkerke komt een extra schuif om water naar de Noordzee te loodsen.