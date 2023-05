Moermanpark Roeselare: van historisch grijs naar nieuw groen

De Moermanparking is nu nog een verharde oppervlakte in het centrum van Roeselare. Daar brengt het Moermanpark binnenkort verandering in. Op het einde van de zomer gaat de eerste spade de grond in. De stad voorziet 2,3 miljoen euro, waarvan een deel subsidies.

Op het einde van de 19de eeuw deed de locatie dienst als huisvesting voor de ververij en weverij van Moerman Frères. Na de sluiting in 1956 tot in 2010, gebruikte het Gemeenschapsonderwijs GO! de site als schoolgebouw. Sindsdien biedt de grote asfaltvlakte zo’n 300-tal parkeerplaatsen.

Hitte-eiland wordt koeltezone

Overal warmen steden sneller op dan het platteland. De warmte wordt er ook langer vastgehouden. Dat komt door de hogere bouwdichtheid, meer verharding en de lagere fractie aan vegetatie. Net zoals in andere steden in Vlaanderen, kampt ook Roeselare met dat zogenoemde “stedelijk hitte-eiland”. De verandering van de parking naar een park moet daarin helpen.

"Door de site te ontharden, creëren we een klimaatadaptieve, koelere plek in het hart van onze stad", zegt schepen Nathalie Muylle.

Ontwerp op maat van mens en natuur

Om de transformatie van de Moermansite uit te werken, schreef de Stad een internationale ontwerpwedstrijd uit. OMGEVING cvba werd samen met VK architects+engineers aangesteld als ontwerper.

Het park wordt een toegevoegde waarde voor de omwonenden. Geen omheinde parking meer, maar een leefbare ruimte, een plek van afspraak en verpozing.

"We planten ruim 130 bomen in het Moermanpark. Die aanplant past binnen onze ambitie om tegen 2025 100.000 extra bomen aan te planten in Roeselare, waarvan 20.000 exemplaren in de stad zelf. De ganse site wordt een toonbeeld van ontharding, waarbij 80 procent van de oppervlakte groen wordt en 20 procent zal bestaan uit waterdoorlatende paden", legt schepen Michèle Hostekint uit.