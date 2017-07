Moet IeperEat naam wel of niet veranderen?

Dat is alvast de raad die marketingspecialisten geven. Volgens het reclamebureau AB communication Architects uit Waregem kan je maar beter met een goede naam uit de startblokken schieten. De geschiedenis leert dat een omstreden of verkeerde naamgeving de kans op slagen van meet af aan kleiner maakt.

"Vraag is of dit een sympathieke uitschuiver is of dat men doelbewust gemikt op provocatie", zegt Marc Pauwels." Als je het logo ziet naast de naam dan is het wel duidelijk waar het op doelt. Je kan je afvragen of de Engelsen hier aanstoot aan zullen nemen. Ik neem aan dat enkele Vlamingen gechoqueerd zijn".

NSZ

"Of een bepaalde naam goed of slecht gekozen is, daar zal uiteindelijk de consument over oordelen, maar het staat een ondernemer vrij de naam voor zijn zaak te kiezen". Zo reageert het Neutraal Syndicaat Zelfstandigen op de heisa die ontstaan is in Ieper. "Het enige wat wettelijk niet mag is een naam kiezen die bedrijfsmatig al bestaat of er erg op lijkt".

