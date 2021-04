Moeten we de EK-dorpen deze zomer missen?

Het ziet er steeds meer naar uit dat er tijdens het EK in juni maar weinig te beleven zal zijn in West-Vlaanderen. Doorgaans worden overal supportersdorpen met grote schermen opgesteld, maar het huidig voorstel is voor de meeste organisatoren onrendabel.

Voetbalvertier met gemiddeld zo’n 5.000 à 6.000 mensen in de EK-dorpen in Oostende, Kortrijk en Brugge zit er deze zomer hoogstwaarschijnlijk niet in. Veel organisatoren kijken nog wel even de kat uit de boom en wachten op de veiligheidsraad van 12 mei, maar er is weinig optimisme dat het nog kan doorgaan.

Economisch niet haalbaar

Volgens de organisatoren is een EK-dorp waar maar 200 mensen aanwezig mogen zijn, economisch niet haalbaar. De grote schermen, personeel, UEFA, de inrichting van de EK-dorpen kosten handenvol geld en worden grotendeels bekostigd met de opbrengst van eten en drank. Ook het invoeren van sneltesten ligt nog op tafel en die moeten ook door iemand betaald worden. Bovendien vallen de beleving en uitgelaten sfeer ook in het water.