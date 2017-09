In Brugge wil de Nederlandse horeca-groothandel Sligro een vestiging bouwen op de voormalige Philips-site aan de Pathoekeweg.

Volgens de plannen zou de winkel 13.000 vierkante meter zijn. Het is nog niet zeker of de vestiging er komt. De stad wil eerst zeker zijn dat het om een groothandel gaat en geen kleinhandel. En een studie moet ook de effecten op milieu en mobiliteit in kaart brengen.