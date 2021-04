Mogelijk hinder Telenet-klanten na instorting in Roeselare

Een gebouw van Telenet in Roeselare is afgelopen nacht deels ingestort. Dat meldt de telecomoperator. Het gaat om een belangrijk knooppunt in het netwerk in West-Vlaanderen.

Mogelijk kunnen klanten de komende dagen hinder ondervinden. Rond 00.30 uur zijn een van de buitenmuren en een deel van het dak van het technisch gebouw ingestort, zegt Telenet. De oorzaak is nog niet gekend.

Er was niemand aanwezig in of rond het gebouw. Er waren dus geen gewonden en er ontstond ook geen brand.

Hinder voor klanten tijdens herstelling

"Politie en brandweer kwamen deze nacht ter plaatse en vertrokken weer toen de situatie gestabiliseerd was", zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. "De Telenet-teams zijn al de hele tijd aanwezig om de impact verder in te schatten en de kritische infrastructuur in het gebouw veilig te stellen."

Momenteel zou het incident geen gevolgen hebben voor de telefonie-, tv- en internetdiensten. "Maar tijdens de herstellingen zouden klanten in de regio West-Vlaanderen wel hinder kunnen ondervinden. We willen ons daar nu al voor verontschuldigen", zegt Geeraerts.

Details over welke hinder of hoe lang die zou duren, is er nog niet. Telenet belooft klanten op de hoogte te houden.