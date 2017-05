Mogelijk nog 88 bijkomende onteigeningen voor Leiewerken

Volgende maand weten de mensen in Menen die langs de Leie wonen of ze hun huis mogen houden of niet. Al 113 huizen worden afgebroken maar daar kunnen er nog 88 bijkomen.

De huizen moeten wijken voor het Seine-Schelde project. Daarbij zullen grotere binnenschepen vanuit onder meer Rotterdam naar Parijs of Le Havre kunnen varen. Dat moet jaarlijks bij ons 200.000 vrachtwagens van de weg houden.

In Menen komt er een nieuwe brug en trekken ze de Leie recht. Heel wat huizen moeten wijken. Claudia Van Vooren, waterwegen en zeekanaal: “Het is zo dat we in twee fases gewerkt hebben. Voor het grootste deel is er al duidelijkheid. Veel mensen weten of ze moeten verhuizen. Er is nog een kleine groep van 100 eigenaars die nog duidelijkheid moet krijgen.”

Premier Edouard Phillipe

Tegen 2025 zou alles klaar moeten zijn maar alles staat of valt dan wel met de aanleg van een nieuw kanaal tussen Cambrai en Compiègne. Of dat er komt, is volgens sommigen twijfelachtig. Kersvers premier Edouard Phillipe is namelijk tegen het hele project. Hij was burgemeester van de havenstad Le Havre en vreesde concurrentie van de Vlaamse en Nederlandse havens.

Martine Fournier, burgemeester Menen : "Hij heeft nu een nieuwe functie. Hij was burgemeester en is nu premier. Hij zal z’n idee moeten bijstellen en meegaan in dat Europees verhaal. Je kunt niet pro-Europa zijn en anderzijds in een specifiek dossier tegen Europa. Ik ga ervan uit dat de nieuwe Franse regering voltallig het project zal steunen.”