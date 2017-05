Mogelijk "tidal flow"- busbaan in Kortrijk

Vlaanderen krijgt mogelijk een tweede "tidal flow"-baan, dat is een baan die van rijrichting verandert in de spitsperiodes. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderzoekt die mogelijkheid voor de N8 tussen Wevelgem en Kortrijk.

In 2004 werd al zo'n wisselstrook of "tidal flow" aangelegd op de Vuurkruisenlaan in Vilvoorde. Daar wisselt de rijrichting van een van de rijvakken tussen de ochtendspits en avondspits. Zo blijft er constant een busbaan vrij, en krijgt het verkeer 's ochtends twee rijstroken richting Vilvoorde, en 's avonds twee richting Grimbergen, in plaats van één rijstrook.

Ondanks een gunstige evaluatie kende het voorbeeld nog geen navolging. Maar nu ligt deze mogelijkheid op tafel om het verkeer beter te laten doorstromen op de N8. "Er bestaat geen 'gouden regel' wanneer men wel of niet een 'tidal flow' installeert. Dit kan enkel in heel specifieke situaties worden ingesteld. Waar en wanneer mogelijk wordt dit bekeken en ook geïmplementeerd", aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.

Primeur

De tweede "tidal flow" tussen Kortrijk en Wevelgem zal specifiek voor bussen zijn. Er wordt gedacht aan een centrale busbaan, als wisselstrook. Dat zou dus een primeur zijn voor Vlaanderen. "Dit betekent dat de rijrichting voor de bussen wisselt in functie van de verkeersdrukte of op vaste tijdstippen, bijvoorbeeld in de ochtend- en avondspits", zo verduidelijkt Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) die de informatie bekwam van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Het project is momenteel nog in studiefase.