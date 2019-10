Mogen gemeentes zelf beslissen over windmolens? Meningen zijn verdeeld

De Vlaamse regering wil dat gemeentes zelf kunnen beslissen over windmolens op hun grondgebied, maar de burgemeesters reageren verdeeld.

Kustgemeentes als Nieuwpoort, De Panne, Koksijde en Middelkerke horen het graag, want zij willen het mooie uitzicht van het hinterland bewaren. De bevoegde schepen van Beernem noemt de overheveling die in het Vlaams regeerakkoord staat dan weer een vergiftigd geschenk.

De Beernemse schepen Jan Vanassche wijst erop dat het kader voor windmolens te vaag is. Bovendien komen de kosten van juridische procedures dan ook bij de gemeentes terecht. Vanassche vindt de versnippering in dit verhaal van duurzaamheid ook geen goeie zaak.

Burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort juicht de autonomie dan weer toe, want hij wil geen windmolens in zijn stad. Volgens de bevoegde gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe heeft het verleden dan weer aangetoond dat de provincie wel degelijk het goeie niveau is.