Mol Uma geeft drumact op school

Uma Vandemaele die afgelopen zondag ontmaskerd werd als de mol, is vandaag weer naar haar school in Kortrijk getrokken. De Kortrijkse werd er warm ontvangen door haar leerlingen en gaf er ook een drumact.

In het gelijknamige Play 4-programma werd de Kortrijkse Uma ontmaskerd als 'de mol'. Ze gaat dus niet naar huis met een groepspot van 26.000 euro en keert na alle media-aandacht vandaag gewoon weer naar de Freinetschool 't Vier in Kortrijk. Daar is ze muziek- en godsdienstleerkracht. Ze werd er ontvangen met bloemen.

Muzieklerares

Tijdens de laatste aflevering van De Mol, moest Uma in een live-uitzending in Paleis 12 een drumsessie geven. Ze had vijf weken hard geoefend, maar liet toch enkele steken vallen. Vreemd voor een muzieklerares? Of eerder gewoon een goeie, laatste mollenstreek.

Om te tonen dat ze wel degelijk muzikaal is aangelegd, gaf ze het beste van zichzelf met de drumstokken op school. Daarna was er weer gewoon lestijd en stond Uma voor de klas.