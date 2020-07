Mondmasker bijhebben verplicht in zone Mira

In de politiezone Mira (Waregem-Anzegem-Avelgem-Zwevegem-Spiere-Helkijn) is het vanaf maandag verplicht om altijd een mondmasker bij te hebben. In de stad Waregem wordt het dragen van een mondmasker een verplichting binnen de Ring.

Burgemeester Kurt Vanryckeghem van Waregem laat er geen gras over groeien. Hoewel de coronacijfers in zijn stad op dit moment nog meevallen (vier besmettingen de voorbije zeven dagen), wil hij geen risico nemen. Vandaar de duidelijke regels over de mondmaskerplicht. Zowel wat betreft het dragen als het bijhebben.

Mondmasker bij hebben in hele politiezone Mira

In de hele politiezone is het vanaf maandag verplicht om altijd een mondmasker bij te hebben. Zo kan de politie daar makkelijk op controleren en kan ze mensen ook verplichten om het masker op te zetten wanneer de situatie daar om vraagt. Deze regel geldt niet enkel in Waregem en deelgemeenten, maar ook in de gemeenten Avelgem, Anzegem, Zwevegem, en Spiere-Helkijn.

Mondmaskerplicht binnen de Ring

In Waregem zelf ben je vanaf volgende maandag verplicht om een mondmasker te dragen binnen de Ring. En dat altijd en overal, zodra je buitenkomt. Burgemeester Vanryckeghem benadrukt dat die zone kan uitgebreid worden als de coronacijfers de foute kant uitgaan in zijn stad. Waregem hoopt zo het virus in te dammen.