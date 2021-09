Mondmasker verdwijnt in de prullenbak in het onderwijs

Leerlingen en leerkrachten in het secundair onderwijs moeten vanaf 1 oktober geen mondmasker meer dragen. Dat is een beslissing van Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts. De vaccinatiegraad is hoog.

Ook kinderen in het kleuter- en lager onderwijs en in de kinderdagverblijven moeten dan niet meer onmiddellijk een hele week in quarantaine als iemand in de klas besmet is. Een goede zaak, vinden ze onder meer in het Sint-Lodewijkscollege Brugge.



Leerkracht Jana De Couvreur : "Als je weet dat in winkels enzovoort geen mondmaskers meer gedragen moeten worden, denk ik dat het logisch is dat het in het onderwijs ook volgt."

Twijfelaars

Toch zijn er ook nog twijfelaars die het mondmasker niet helemaal aan de kant schuiven. Leerkracht Janos Braem: "Ik ga de leerlingen niet verplichten om het af te doen. Als er leerlingen zijn die het graag aanhouden en soms zijn er die het zittend nog dragen, dan mogen ze dat van mij gerust." (Lees verder onder de foto)

Ook de quarantaineduur voor kinderen onder de twaalf jaar wordt vanaf 1 oktober ingekort. De hele klas zal pas in quarantaine moeten als er meerdere besmettingen zijn. En na een negatieve test, mag je weer naar school. Marc Slosse, coördinerend directeur Sint-Lodewijkscollege: "Ik denk dat het alleen positieve gevolgen heeft. Een kind is een sociaal wezen dat wil spelen, zich wil amuseren. Dat wil al spelend leren en achter een scherm is dat toch eerder een kunstmatig gebeuren."