In Knokke-Heist geldt al een mondmaskerverplichting op de markten, maar nu gaat de gemeente een stap verder. Ze verplicht het dragen van een mondkapje in alle straten en op de zeedijk.

Die verplichting geldt voor iedereen die ouder is dan twaalf en de nieuwe regeling gaat morgen in. De gemeente vraagt de bevolking en toeristen intussen om geen gebruikte mondmaskers op het openbaar domein achter te laten, maar in een afvalbak te deponeren of mee te nemen naar huis. Uiteraard gelden ook de andere regels rond hygiëne bubbels en afstand.

