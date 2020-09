Mondmaskerplicht in Brugge wordt uitgebreid

“We geven gevolg aan de oproep van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag laatstleden om als lokaal bestuur op drukke plaatsen, waar de anderhalvemetermaatregel niet kan worden gevolgd, deze mondmaskerplicht op te leggen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Enerzijds gaat het om de stationsomgeving. Sinds de start van het nieuwe academiejaar is het daar beduidend drukker geworden. Anderzijds gaat het om de omgeving van Jan Breydel. Op deze locatie geldt de verplichting enkel vanaf twee uur vóór de wedstrijden tot een uur na de wedstrijden die gespeeld worden in 1A (Jupiler Pro League) of in Europees verband. De mondmaskerplicht wordt in het stadion zelf al goed opgevolgd, maar in de omgeving ervan was het een grijze zone. Door de mondmaskerplicht ook daar in te voeren, maar te beperken in tijd, kiezen we voor een proportionele maatregel, zoals ook gevraagd door de Nationale Veiligheidsraad. Deze maatregel gaat onmiddellijk in. De voetbalclubs zullen dit ook aan hun supporters meedelen.”