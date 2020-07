Mondmaskerplicht goed nageleefd aan de kust

Het dragen van een mondkapje is sinds vandaag verplicht over de hele lengte van de zeedijk en wordt goed nageleefd, zo melden verschillende politiezones. De West-Vlaamse gouverneur besloot vrijdag om dit overal op de dijk in elke gemeente te verplichten.

Een aantal badplaatsen zoals Nieuwpoort, De Haan, Blankenberge en Zeebrugge besloten kort na de Nationale Veiligheidsraad donderdag al om mondmaskers op de dijk te verplichten. Een dag later kwam er een besluit van de gouverneur voor de hele kust, dat gold vanaf zaterdag. De mondmaskerplicht wordt goed opgevolgd, zo blijkt.

"Het is vrij rustig op de dijk door de slechte weersvoorspellingen, maar de aanwezige wandelaars dragen zo goed als allemaal een masker", klinkt het bij politiezone Blankenberge.

99% hield zich aan de regels

Ook aan de Westkust was het vrij rustig. "Een horeca-uitbaatster dacht dat zij geen masker moest dragen omdat ze een eenmanszaak is", vertelt persverantwoordelijke Ine Deburchgraeve. "Zij kreeg wel een pv. Sommige mensen moesten we er ook op wijzen dat ze een slecht soort masker droegen dat niet het hele gezicht bedekt."

In de politiezone Knokke-Damme was het kalm op de dijk, maar wel drukker in de winkelstraten. "Maar ook daar hield 99 procent zich aan de regels. De uitzonderingen werden hierop aangesproken en daar bleef het bij", zegt persverantwoordelijke Isolde Van Eenooghe.