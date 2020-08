De mondmaskerplicht versoepelt in Waregem. Het is er niet langer verplicht om het mondkapje op te hebben binnen de ring. Vanaf vandaag is dat trouwens ook in Roeselare niet meer nodig en in een groot deel van Oostende.

Het blijft wel verplicht om een mondmasker op zak te hebben. In Waregem moet je dat mondmasker ook effectief opzetten in winkels, horeca en openbare gebouwen. De nationale regels dus. In Roeselare blijft het verplicht om het mondmasker effectief te dragen in het winkelwandelgebied en op de TRAX-site. In Oostende is het enkel nog verplicht in het oude stadscentrum en op de zeedijk.