Mondmaskers in Blankenberge: "corona nog niet weg"

Vandaag is er nog geen markt, maar in de drukste winkelstraat, de Kerkstraat, zie je wel mensen die mondkapjes dragen. Blankenberge kan de mondmaskers verplichten op evenementen die ook door de stad worden georganiseerd.

Het is nodig, vindt burgemeester Daphné Dumery. "Ik versta dat iedereen een beetje in vakantiemodus is, maar daarmee zijn we niet verlost van het coronaprobleem", zegt ze. "Wij zullen de mensen er op een vriendelijke manier op wijzen. Veel mensen nemen de tram om naar de wekelijkse markt te komen, dus zijn drage er al eentje. En wie er geen heeft kan er eentje kopen in de vele apothekers die rond de markt gelegen zijn." Coaches zullen de inwoners en bezoekers alvast sensibiliseren.

