Mondmaskers en ventilatie in het secundair: terug van weggeweest

Vanaf vandaag is het mondmasker terug in de klas. Niet langer alleen bij de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, maar ook in het middelbaar.

Ook CO2-meters zijn nu overal verplicht. De Scholengroep Sint-Rembert in Torhout is tot nu toe grotendeels gespaard gebleven van het coronavirus, maar ook die school ontsnapt niet aan de nieuwe, strengere maatregelen. Die lopen al zeker tot 28 januari.

Ventilatie noodzakelijk

Niemand is gelukkig met de terugkeer van het mondmasker. Maar er is begrip voor de maatregelen. Naast het mondmasker wordt er ook gehamerd op ventilatie. Verse lucht verjaagt het virus, maar dat is niet overal even evident. Zeker in een scholengroep met 1500 leslokalen.