Mondmaskers ook verplicht in Brugse binnenstad

Met pictogrammen gaan ze duidelijk maken aan toeristen dat ze een mondmasker op moeten, en stewards gaan flyers uitdelen om iedereen te informeren. Eerst aanmoedigen, later komen er misschien sancties.

Burgemeester Dirk De fauw: “We handelen kordaat en volgen deze richtlijn op. We verplichten vanaf zaterdag 25 juli het dragen van een mondmasker in de drukste gedeeltes en winkelstraten van onze stad. Het gaat om een afgebakende zone begrensd door onder meer de Smedenstraat, Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Sint-Jakobsstraat, Niklaas Desparsstraat, Academiestraat, Vlamingstraat, Philip Stockstraat, Mallebergplaats, Hoogstraat, Blinde Ezelstraat, Vismarkt, Rozenhoedkaai, Dijver, Gruuthusestraat, Mariastraat, Walplein, omgeving Begijnhof en Zuidzandstraat. Wie de zone betreedt en ouder is dan 12 jaar, valt onder deze verplichting. Ook op de Zeedijk van Zeebrugge wordt het dragen van een mondmasker een verplichte zaak. We beseffen dat we een inspanning vragen van iedereen, maar deze maatregel is in het algemeen belang van ieders gezondheid. We willen dit virus verslaan, zodat we hopelijk snel het normale leven kunnen hervatten.”

In de komende dagen wordt de afgebakende zone met infoborden aangeduid in het straatbeeld.