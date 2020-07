Mondmaskers vanaf zaterdag verplicht in winkels, bioscopen, zalen en musea

Vanaf zaterdag zal het verplicht zijn om een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen.

Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land donderdagavond beslist. Ook in theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken, musea en gebedshuizen wordt het dragen van een mondmasker verplicht.

De Hoge Gezondheidsraad deed eerder al de aanbeveling om het dragen van mondmaskers te verplichten in winkels. Dat is nodig "om de bescherming van klanten en verkopers te verbeteren", aldus het adviesorgaan. Na overleg met de experten van de GEES heeft het Overlegcomité nu beslist om dat advies te volgen.

"De lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties", zegt het kabinet van premier Sophie Wilmès in een mededeling. Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie. Winkels en andere zaken die de regels herhaaldelijk overtreden, zullen gesloten kunnen worden.

Mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf en er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

